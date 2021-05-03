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В Вашингтоне во время стрельбы была ранена семилетняя девочка

В Вашингтоне во время стрельбы была ранена семилетняя девочка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Семилетняя девочка получила сквозное огнестрельное ранение в грудь в результате стрельбы, устроенной в субботу на северо-востоке столицы США. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, передает УНН.

Детали

По данным полиции, ребенка доставили в больницу в критическом состоянии. Мать девочки рассказала, что пуля не задела жизненно важных органов.

Правоохранители продолжают поиски нападавших, но до сих пор не задержали никого по подозрению в причастности к произошедшему.

Цитата

“Мы просим людей успокоиться. Если есть конфликты или ссоры, которые необходимо урегулировать, мы просим, чтобы это делалось мирно и полюбовно”, — сообщил журналистам исполнительный помощник начальника вашингтонской полиции Ашан Бенедикт. Он также призвал местных жителей оказать помощь в поисках преступника.

Дополнение

Согласно сведениям газеты, стрельба была устроена на фоне попыток правоохранительных органов снизить количество убийств в округе, которое растет четвертый год подряд. С начала этого года в Вашингтоне погибли 64 человека, что на 36% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, когда был достигнут 16-летний максимум.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая стрельба в США: в Новом Орлеане — жертва и раненые

Президент США Джо Байден 9 апреля заявил о эпидемию вооруженного насилия в стране и предложил запретить свободную продажу комплектующих оружия.

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