В Риме в резиденции Берлускони военный покончил с собой

По данным La Repubblica, военный покончил с собой в субботу, 28 июля, но об этом стало известно в воскресенье, 29 июля. Издание отмечает, что погибшему было 25 лет, и вероятно он уроженец провинции Салерно.

По данным ANSA, военный покончил с собой в ванной комнате резиденции. Как отмечает La Stampa, самоубийство капрала стало третьим случаем суицида солдат, принимавших участие в этой операции. Так, в феврале 2018 военный совершил суицид в метро в Риме, а в декабря 2017 году еще один покончил с собой в городе Сполето, когда был в отпуске.

Как сообщал УНН, недавно в Пекине задержали женщину при попытке самоубийства у посольства США.