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У Римі в резиденції Берлусконі військовий наклав на себе руки

У Римі в резиденції Берлусконі військовий наклав на себе руки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. В Італії в Римі в резиденції колишнього італійського прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі наклав на себе руки капрал, який брав участь в операції “Безпечні дороги”. Про це повідомляє з посиланням на джерела у військових колах La Repubblica, ANSA і La Stampa, передає УНН.

За даними La Repubblica, військовий наклав на себе руки в суботу, 28 липня, але про це стало відомо в неділю, 29 липня. Видання зазначає, що загиблому було 25 років, і імовірно він уродженець провінції Салерно.

За даними ANSA, військовий наклав на себе руки у ванній кімнаті резиденції. Як зазначає La Stampa, самогубство капрала стало третім випадком суїциду солдатів, які брали участь у цій операції. Так, в лютому 2018 військовий скоїв суїцид в метро в Римі, а в грудні 2017 року ще один наклав на себе руки в місті Сполето, коли був у відпустці.

Як повідомляв УНН, нещодавно у Пекіні затримали жінку при спробі самогубства біля посольства США.

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