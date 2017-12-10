В Риме конфисковали рождественской продукции на 10 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Риме правоохранители конфисковали более семи миллионов игрушек и рождественских украшений общей стоимостью 10 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Il Messaggero.
Согласно сообщению, спецоперация, целью которого стала борьба с опасной для здоровья рождественской продукцией и каналами ее поставок в Италию, началась после ряда обысков у уличных торговцев и мелких магазинах с сувенирами в Риме.
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Позже правоохранители вышли на след более крупных партий товара туманного происхождения и обнаружили несколько складов, на которых хранились игрушки, изображающие персонажей мультфильмов и комиксов, в том числе "Маша и медведь", Свинка Пеппа, Миньоны и "Черепашки-ниндзя".
Проведенные исследования установили, что игрушки были изготовлены с испорченной и очень хрупкой пластмассы, которая могла представлять опасность для детей.
По итогам спецоперации задержаны шесть предпринимателей из Китая.