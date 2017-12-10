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У Римі конфіскували різдвяної продукції на 10 млн євро

У Римі конфіскували різдвяної продукції на 10 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Римі правоохоронці конфіскували більше семи мільйонів іграшок та різдвяних прикрас загальною вартістю 10 млн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Il Messaggero.

Згідно з повідомленням, спецоперація, метою якого стала боротьба з небезпечною для здоров'я різдвяною продукцією і каналами її поставок в Італію, почалася після низки обшуків у вуличних торговців і дрібних крамницях з сувенірами в Римі.

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Пізніше правоохоронці вийшли на слід більш великих партій товару туманного походження і виявили кілька складів, на яких зберігалися іграшки, що зображують персонажів мультфільмів і коміксів, в тому числі "Маша і ведмідь", Свинка Пеппа, Міньйони і "Черепашки-ніндзя".

Проведені дослідження встановили, що іграшки були виготовлені із зіпсованої і дуже крихкої пластмаси, яка могла становити небезпеку для дітей.

За підсумками спецоперації затримано шість підприємців із Китаю.

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