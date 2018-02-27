В годовщину аннексии Крыма в Минске показали фильм Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В годовщину аннексии Крыма в Минске показали фильм Олега Сенцова, которого осудили в России к 20 годам заключения, передает УНН со ссылкой на Белсат.
Встречу, посвященную украинскому кинорежиссеру, сценаристу и писателю Олегу Сенцову в Минске накануне организовал белорусский ПЕН-центр вместе с культурным центром "Корпус" и инициативой "РосУзник".
Посетители встречи посмотрели фильм "Гомер". Чтобы его снять, О.Сенцов продал машину и компьютерный клуб.
"Это первая и последняя на данный момент полноценная готовая лента. Сегодня, к сожалению, мы знакомимся с потерянным автором. Его фильм – послание всему человечеству", – представлял фильм журналист и культурный аналитик Максим Жбанков.
Организаторы подготовили открытки, чтобы каждый желающий мог написать О.Сенцову.
Напомним, Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Его этапировали в исправительную колонию города Лабытнанги ("Белый медведь") в Ямало-Ненецком автономном округе России.
Также напомним, недавно Олег Сенцов из заключения в России впервые позвонил сестре.