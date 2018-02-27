До річниці анексії Криму в Мінську показали фільм Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У річницю анексії Криму в Мінську показали фільм Олега Сенцова, якого засудили в Росії до 20 років ув'язнення, передає УНН з посиланням на Белсат.
Зустріч, присвячену українському кінорежисерові, сценаристу і письменнику Олегу Сенцову в Мінську напередодні організував білоруський ПЕН-центр разом з культурним центром "Корпус" і ініціативою "РосУзнік".
Відвідувачі зустрічі переглянули фільм "Гомер". Щоб його зняти, О.Сенцов продав автомобыль і комп'ютерний клуб.
"Це перша і остання наразі повноцінна готова стрічка. Сьогодні, на жаль, ми знайомимося з втраченим автором. Його фільм - послання всьому людству", - представляв фільм журналіст і культурний аналітик Максим Жбанков.
Організатори підготували листівки, щоб кожен охочий міг написати О.Сенцову.
Нагадаємо, Олег Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Його етапували до виправної колонії міста Лабитнангі ("Білий ведмідь") у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії.
Також нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов з ув'язнення в Росії вперше подзвонив сестрі.