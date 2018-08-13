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В РФ намерены легализировать продажу алкоголя в сети

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в Интернете. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В РФ намерены легализировать продажу алкоголя в сети

"На первом этапе с 1 января 2019 года предлагается запустить дистанционную продажу в Интернете тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, соответственно, лицами, имеющими лицензию на производство таких вин, лицами, имеющими оптовую лицензию, и производителями пива", - сказал Сазанов.

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Торговать смогут только производители и оптовики. С 1 января 2020 года им могут разрешить продажу всей алкогольной продукции. В свою очередь, розничные интернет-продажи алкоголя сделают возможными только с 2022 года.

Законопроектом также предлагается введение новых видов лицензий - на розничную продажу алкогольной продукции и на розничную продажу произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции дистанционно через Интернет.

Отметим, что в Украине, несмотря на запрет и штрафы, в сети предлагают приобрести различные самогонные аппараты.

Также, как утверждают эксперты, в нашей стране через Интернет-магазины в основном торгуют контрафактной алкогольной продукцией.

В целом, по словам директора по юридическим вопросам компании Beverage Trading Company Сергея Ткачука, ответственности за продажу некачественного алкоголя в Интернете сегодня нет.

"Недавно Госпродпотребслужба Украины опубликовала данные, что в прошлом году менее 1% жалоб на товары, купленные в Интернете, были ею рассмотрены и удовлетворены. Вопрос об остальных жалобах из-за несовершенного законодательства так и остались открытыми... Аналогичная ситуация и с интернет-рынком алкоголя. Доказать, что вам продали некачественный напиток, и тем более требовать за это компенсацию (если кто-то отравился, например) практически невозможно.

Так же практически невозможно привлечь к ответственности за реализацию подпольно изготовленных вин, водки, коньяка или ликеров. Вычислить продавца в Интернете, конечно, можно, но вот официально проверить его налоговикам или Госпродпотребслужбе - гораздо сложнее", - рассказал он.

По словам Ткачука, не контролируемый в Украине и вопрос продажи алкоголя через Интернет несовершеннолетним.

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