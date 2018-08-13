У РФ збираються легалізувати продаж алкоголю у мережі

"На першому етапі з 1 січня 2019 року пропонується запустити дистанційний продаж в Інтернеті тихих та ігристих вин з захищеним географічним вказанням та захищеним найменуванням місця походження, а також пива і пивних напоїв, сидру, пуаре і медовухи, відповідно, особами, які мають ліцензію на виробництво таких вин, особами, які мають оптову ліцензію, і виробниками пива", - сказав Сазанов.

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Торгувати зможуть лише виробники й оптовики. З 1 січня 2020 року їм можуть дозволити продаж всієї алкогольної продукції. Своєю чергою, роздрібний інтернет-продаж алкоголю зроблять можливими лише з 2022 року.

Законопроектом також пропонується введення нових видів ліцензій - на роздрібний продаж алкогольної продукції і на роздрібний продаж виробленої сільськогосподарськими товаровиробниками виноробної продукції дистанційно через Інтернет.

Відзначимо, що в Україні, незважаючи на заборону і штрафи, у мережі пропонують придбати різні самогонні апарати.

Також, як стверджують експерти, у нашій країні через Інтернет-магазини в основному торгують контрафактною алкогольною продукцією.

В цілому, за словами директора з юридичних питань компанії Beverage Trading Company Сергія Ткачука, відповідальності за продаж неякісного алкоголю в Інтернеті сьогодні немає.

"Нещодавно Держпродспоживслужба України опублікувала дані, що у минулому році менше 1% скарг на товари, куплені в Інтернеті, були нею розглянуті і задоволені. Питання про інші скарги через недосконале законодавство так і залишилися відкритими... Аналогічна ситуація і з інтернет-ринком алкоголю. Довести, що вам продали неякісний напій, і тим більше вимагати за це компенсацію (якщо хтось отруївся, наприклад) практично неможливо.

Так само практично неможливо притягти до відповідальності за реалізацію підпільно виготовлених вин, горілки, коньяку або лікерів. Встановити продавця в Інтернеті, звичайно, можна, але ось офіційно перевірити його податківцям або Держпродспоживслужбі - набагато складніше", - розповів він.

За словами Ткачука, неконтрольоване в Україні і питання продажу алкоголю через Інтернет неповнолітнім.