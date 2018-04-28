В РФ заявили, что заблокировать Telegram будет невозможно

"И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram - это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", - заявил Мариничев.

Так, Мариничев назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом. Он отметил, что Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. Попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

Напомним, в России бизнесмен Александр Вихарев подал судебный иск на Роскомнадзор и Минфин страны с требованием возместить ущерб в размере 5 млн рублей, которые он потерял в результате перебоев в работе его интернет-площадок, вызванные блокировкой Telegram.

Суд постановил заблокировать Telegram в России 13 апреля.