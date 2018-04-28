У РФ заявили, що заблокувати Telegram буде неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Заблокувати Telegram буде неможливо, війна з ним триватиме вічно. Про це заявив інтернет-омбудсмен Росії Дмитро Мариничев, передає УНН з посиланням на "РИА Новости".
"І заблокувати його за допомогою блокування IP-адреси неможливо, і війна триватиме вічно навіть з урахуванням того, що клієнтська частина Telegram - це відкритий код, його можна проаналізувати і зрозуміти, як він працює", - заявив Мариничев.
Так, Мариничев назвав існуючий механізм блокувань неефективним і запропонував боротися з авторами нелегального контенту, а не з сервісом. Він зазначив, що Telegram все одно зможе оновлювати своє програмне забезпечення і за допомогою цих оновлень обходити блокування. Потрапляння в чорний список сторонніх сервісів буде змушувати користувачів встановлювати програми для обходу блокування.
Нагадаємо, у Росії бізнесмен Олександр Віхарєв подав судовий позов на Роскомнагляд і Мінфін країни з вимогою відшкодувати збитки у 5 млн рублів, які він втратив в результаті перебоїв в роботі його інтернет-майданчиків, викликаних блокуванням Telegram.
Суд постановив заблокувати Telegram в Росії 13 квітня.