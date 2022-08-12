В рф заявили, что ЕГЭ станет обязательным на захваченных территориях Украины через пять лет

Цитата

"Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный", - сказал он.

Детали

кравцов добавил, что школы на захваченных территориях Украины якобы сами смогут выбирать программы обучения для детей, две из них подразумевают изучение украинского языка как родного или в виде факультатива.

"Что касается освобожденных (захваченных россией - ред.) территорий, то, конечно, будет переходный период, мы даем возможность выбрать из трех типов школьного расписания. Одно максимально приближено к российской программе, второе с учетом украинского языка, где украинский язык родной, третья программа, где украинский язык может быть как факультативный", - сказал он.

кравцов утверждает, что школа или регион будут иметь возможность самостоятельно решать, по какой программе будут учиться школьники, составлять расписание, используя российские учебники, методики и систему повышения квалификации.

Дополнение

Оккупанты требуют от школ Херсона переводить обучение на российские образовательные программы.