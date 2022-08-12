У рф заявили, що ЄДІ стане обов'язковим на захоплених територіях України через п'ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. міністр освіти росії сергій кравцов заявив, що Єдиний державний іспит (ЄДІ) стане обов'язковим для школярів на захоплених росією територіях в Україні через п'ять років, передає УНН з посиланням на ТАРС.
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"Прийняли вже рішення щодо Єдиного державного іспиту. Довго обговорювали, що даємо перехідний період, що протягом п'яти років, коли діти можуть добровільно вибрати складання державного іспиту, а через п'ять років уже вводити Єдиний державний іспит як обов'язковий", - сказав він.
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кравцов додав, що школи на захоплених територіях України нібито самі зможуть обирати програми навчання для дітей, дві з них мають на увазі вивчення української мови як рідної чи факультативу.
"Щодо звільнених (захоплених росією - ред.) територій, то, звичайно, буде перехідний період, ми даємо можливість вибрати із трьох типів шкільного розкладу. Одне максимально наближено до російської програми, друге з урахуванням української мови, де українська мова рідна, третя програма, де українська мова може бути факультативною", - сказав він.
кравцов стверджує, що школа чи регіон матимуть можливість самостійно вирішувати, за якою програмою навчатимуться школярі, складатимуть розклад, використовуючи російські підручники, методики та систему підвищення кваліфікації.
Доповнення
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