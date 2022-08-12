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У рф заявили, що ЄДІ стане обов'язковим на захоплених територіях України через п'ять років

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. міністр освіти росії сергій кравцов заявив, що Єдиний державний іспит (ЄДІ) стане обов'язковим для школярів на захоплених росією територіях в Україні через п'ять років, передає УНН з посиланням на ТАРС.

У рф заявили, що ЄДІ стане обов'язковим на захоплених територіях України через п'ять років

Цитата

"Прийняли вже рішення щодо Єдиного державного іспиту. Довго обговорювали, що даємо перехідний період, що протягом п'яти років, коли діти можуть добровільно вибрати складання державного іспиту, а через п'ять років уже вводити Єдиний державний іспит як обов'язковий", - сказав він.

Деталі

кравцов додав, що школи на захоплених територіях України нібито самі зможуть обирати програми навчання для дітей, дві з них мають на увазі вивчення української мови як рідної чи факультативу.

"Щодо звільнених (захоплених росією - ред.) територій, то, звичайно, буде перехідний період, ми даємо можливість вибрати із трьох типів шкільного розкладу. Одне максимально наближено до російської програми, друге з урахуванням української мови, де українська мова рідна, третя програма, де українська мова може бути факультативною", - сказав він.

кравцов стверджує, що школа чи регіон матимуть можливість самостійно вирішувати, за якою програмою навчатимуться школярі, складатимуть розклад, використовуючи російські підручники, методики та систему підвищення кваліфікації.

Доповнення

Окупанти вимагають від шкіл Херсона перекладати навчання на російські освітні програми.

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