В РФ заявили, что впервые с 1996 года не было ни одного голоса "против" кандидатуры нового премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
“Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича”, — сказал, подводя итоги, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ни один депутат Госдумы не проголосовал против кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы правительства, такая ситуация сложилась впервые с 1996 года. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам голосования.
“Мы запросили, пока шла дискуссия, итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосования по кандидатуре Черномырдина Виктора Степановича, — сказал Володин. — На протяжении всего этого времени у нас при голосовании были как те, кто за, так и те, кто против, так и те, кто воздержался”. “Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против”, — отметил председатель Госдумы.
Депутаты поддержал кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.
За — 383 человек
Против — 0
Воздержались — 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT
“Рекорд поддержки вы не побили, потому что самая большая поддержка была оказана парламентом нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину — 392 голоса он получил, когда Госдума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры (на пост премьера)”, — напомнил спикер. Он подчеркнул, что Мишустин получил серьезную поддержку со стороны Госдумы и что он может на нее опираться. “И мы надеемся, что задачи, которые поставил президент перед правительством, будут решены”, — резюмировал председатель Госдумы.
Добавим, что накануне российские СМИ опубликовали версию, почему Путин отправил Медведева в отставку.