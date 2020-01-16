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В РФ заявили, что впервые с 1996 года не было ни одного голоса "против" кандидатуры нового премьера

Киев • УНН

 • 14109 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В РФ заявили, что впервые с 1996 года не было ни одного голоса "против" кандидатуры нового премьера

За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

“Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича”, — сказал, подводя итоги, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ни один депутат Госдумы не проголосовал против кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы правительства, такая ситуация сложилась впервые с 1996 года. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам голосования.

“Мы запросили, пока шла дискуссия, итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосования по кандидатуре Черномырдина Виктора Степановича, — сказал Володин. — На протяжении всего этого времени у нас при голосовании были как те, кто за, так и те, кто против, так и те, кто воздержался”. “Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против”, — отметил председатель Госдумы.

Депутаты поддержал кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.

За — 383 человек
Против — 0
Воздержались — 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT

— Государственная Дума (@dumagovru) January 16, 2020

“Рекорд поддержки вы не побили, потому что самая большая поддержка была оказана парламентом нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину — 392 голоса он получил, когда Госдума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры (на пост премьера)”, — напомнил спикер. Он подчеркнул, что Мишустин получил серьезную поддержку со стороны Госдумы и что он может на нее опираться. “И мы надеемся, что задачи, которые поставил президент перед правительством, будут решены”, — резюмировал председатель Госдумы.

Добавим, что накануне российские СМИ опубликовали версию, почему Путин отправил Медведева в отставку.

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