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У РФ заявили, що вперше з 1996 року не було жодного голосу "проти" кандидатури нового прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Держдума на засіданні в четвер дала згоду президенту РФ на призначення нинішнього глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна головою уряду, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

У РФ заявили, що вперше з 1996 року не було жодного голосу "проти" кандидатури нового прем'єра

За це рішення проголосували 383 депутати, проти голосів не було, утримався 41 депутат.

“Колеги, рішення прийнято. Ми з вами дали згоду на призначення головою уряду президенту Російської Федерації кандидатури Мишустина Михайла Володимировича”, — сказав, підбиваючи підсумки, спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Жоден депутат Держдуми не проголосував проти кандидатури Михайла Мішустіна на пост глави уряду, така ситуація склалася вперше з 1996 року. Про це заявив спікер нижньої палати В’ячеслав Володін за підсумками голосування.

“Ми запросили, поки йшла дискусія, підсумки голосування за всі попередні роки, починаючи з 1996 року, голосування щодо кандидатури Черномирдіна Віктора Степановича, — сказав Володін. — Протягом усього цього часу у нас при голосуванні були як ті, хто за, так і ті, хто проти, так і ті, хто утримався”. “Сьогоднішнє голосування відрізняється від попередніх тим, що є, хто утримався, але немає тих, хто проти”, — зазначив голова Держдуми.

Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.

За — 383 человека
Против — 0
Воздержались — 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT

— Государственная Дума (@dumagovru) January 16, 2020

“Рекорд підтримки ви не побили, бо найбільша підтримка була надана парламентом нашому президенту Володимиру Володимировичу Путіну — 392 голоси він отримав, коли Держдума давала згоду в 2008 році при розгляді його кандидатури (на посаду прем’єра)”, — нагадав спікер. Він підкреслив, що Мішустін отримав серйозну підтримку з боку Держдуми і що він може на неї опиратися. “І ми сподіваємося, що завдання, які поставив президент перед урядом, будуть вирішені”, — резюмував голова Держдуми.

Додамо, що напередодні російські ЗМІ опублікували версію, чому Путін відправив Медведєва у відставку.

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