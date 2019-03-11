В РФ заявили об усилении состава войск в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Россия усилила войсковую группировку в оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - заявил Шойгу.
По его словами, также было создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.
"В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности", - заявил глава Минобороны РФ.
Также, по словам Шойгу, армия России с 2012 года получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет: как наземных, так и для подлодок.
С 2012 года вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", 108 баллистических ракет подводных лодок, отметил глава Минобороны РФ. По его словам, с 2012 года в войсках сформировано 38 воинских частей, на вооружении которых находится более двух тысяч современных беспилотников.
Кроме того, по словами Шойгу, Вооруженные силы России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности.
Напомним, в районе Крымского моста начали патрулировать новые катера Росгвардии.
Как сообщал УНН, Украина планирует установить на побережье Азовского моря современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.
Также напомним, что Украина работает над созданием международной платформы по вопросу деоккупации Крыма.