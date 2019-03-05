В районе Крымского моста начали патрулировать новые катера Росгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Новые десантные катера Росгвардии БК-16 начали охрану черноморского побережья в районе незаконно построенного РФ Керченского моста. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардиии, передает УНН.
"Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья.
"Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий", - отметили в Росгвардиии.
Напомним, Украина планирует установить на побережье Азовского моря современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что Россия провела учения с комплексами С-400 в оккупированном Крыму.