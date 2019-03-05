В районі Кримського мосту почали патрулювати нові катери Росгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Нові десантні катери Росгвардіі БК-16 почали охорону чорноморського узбережжя в районі незаконно побудованого РФ Керченського мосту. Про це повідомила прес-служба Росгвардііі, передає УНН.
"З Севастополя до Керчі перейшли високошвидкісні транспортно-десантні катери Росгвардіі БК-16", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що катери успішно пройшли ходові випробування у Севастополі і заступили на охорону чорноморського узбережжя.
"Катери успішно пройшли ходові випробування у Севастополі і заступили на охорону чорноморського узбережжя. Моряки Росгвардіі на катерах БК-16 продовжать виконання службових завдань з охорони акваторій", - зазначили у Росгвардііі.
Нагадаємо, Україна планує встановити на узбережжі Азовського моря сучасні радіолокаційні комплекси і системи відеоспостереження.
Раніше повідомлялося, що Росія провела навчання з комплексами С-400 в окупованому Криму.