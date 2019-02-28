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На побережье Азовского моря планируют установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения - ГПСУ

На побережье Азовского моря планируют установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 10897 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Для эффективности надзора за надводной обстановкой Азовского моря, уже в этом году планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения. Об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.

"Это касается и побережья Азовского моря, где в настоящее время на 5 постах технического наблюдения уже установлены 5 новых пограничных башен и модулей для несения службы. Уже в этом году на этих объектах планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения", - сказал он.

Слободян пояснил, что в связи с новым витком агрессии России в Азовском и Черном морях, Госпогранслужба Украины вынуждена была перестроить систему охраны и обороны морских рубежей и усилить морскую составляющую своей деятельности.

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Спикер добавил, что в прошлом году в том числе развернуто Регионального управления морской охраны, все морские подразделения - от Дуная до Азова, теперь выведены под одно командование в рамках совместного плана со штабом ООС и ВМС ВСУ Украины.

Слободян добавил, что также происходит увеличение количества отделов специальных действий на воде, их комплектования и обучения персонала, реорганизация существующих подразделений и тому подобное.

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На прошлой неделе на правительственном уровне поддержано и реализовано инициативу Администрации Госпогранслужбы о создании еще одного отряда морской охраны в г. Измаил.

"Корабли Морской охраны вместе с корабельно-катерных составом ВМС ВСУ в Азовском море отрабатывают комплекс мероприятий, которые проводились по плану руководства ООС и были направлены на контроль и обеспечение соблюдения судами всех типов режима закрытого для плавания района. А в конце перешли к патрулированию и отслеживания обстановки в Мариупольском районе в рамках задач национальной безопасности", - сказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины.

Он добавил, что уже в этом году корабли Госпогранслужбы совершили более 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических задач.

Напомним, Кабинет Министров принял распоряжение о создании бюджетного учреждения "Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины",

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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