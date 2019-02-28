На узбережжі Азовського моря планують встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження — ДПСУ

ukru
12:58 • 80852 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 204333 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 202516 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 189955 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 207929 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 193421 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 172644 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 324573 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 161917 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 277618 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
45 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 169845 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 167748 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 168714 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 152938 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 141166 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 242749 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 324586 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 277622 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 253805 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 214735 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 111953 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 110226 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 113404 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 108193 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 115058 перегляди
Актуальне
На узбережжі Азовського моря планують встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження — ДПСУ

На узбережжі Азовського моря планують встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження — ДПСУ

Київ • УНН

 • 10909 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Для ефективності нагляду за надводною обстановкою Азовського моря, вже цього року планується встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження. Про це під час брифінгу повідомив помічник Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.

“Це стосується і узбережжя Азовського моря, де на даний час на 5 постах технічного спостереження вже встановлені 5 нових прикордонних веж та модулів для несення служби. Вже цього року на цих об’єктах планується встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відео спостереження”, — сказав він.

Слободян пояснив, що у зв’язку із новим витком агресії Росії в Азовському та Чорному морях, Держприкордонслужба України змушена була перебудувати систему охорони та оборони морських рубежів і посилити морську складову своєї діяльності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Торецьку затримано бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17

Речник додав, що минулого року зокрема розгорнуто Регіонального управління морської охорони, усі морські підрозділи — від Дунаю до Азова, тепер виведені під одне командування в рамках спільного задуму зі штабом ООС та ВМС ЗСУ України.

Слободян додав, що також відбувається збільшення кількості відділів спеціальних дій на воді, їх комплектування та навчання персоналу, реорганізація існуючих підрозділів тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інцидент на Азові потрапив до законопроекту Конгресу США щодо санкцій проти РФ

Минулого тижня на урядовому рівні підтримано та реалізовано ініціативу Адміністрації Держприкордонслужби щодо створення ще одного загону морської охорони в м. Ізмаїл.

“Кораблі Морської охорони разом із корабельно-катерним складом ВМС ЗСУ в Азовському морі відпрацьовують комплекс заходів, які проводились за планом керівництва ООС та були спрямовані на контроль та забезпечення дотримання суднами всіх типів режиму закритого для плавання району. А насамкінець перейшли до патрулювання та відстеження обстановки в Маріупольському районі в рамках завдань національної безпеки”, — сказав помічник Голови Державної прикордонної служби України.

Він додав, що вже цього року кораблі Держприкордонслужби здійснили понад 30 виходів в море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ та понад 60 тактичних завдань.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про утворення бюджетної установи “Ізмаїльський загін морської охорони Державної прикордонної служби України”,

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,186.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.07