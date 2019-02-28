На узбережжі Азовського моря планують встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження — ДПСУ

“Це стосується і узбережжя Азовського моря, де на даний час на 5 постах технічного спостереження вже встановлені 5 нових прикордонних веж та модулів для несення служби. Вже цього року на цих об’єктах планується встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відео спостереження”, — сказав він.

Слободян пояснив, що у зв’язку із новим витком агресії Росії в Азовському та Чорному морях, Держприкордонслужба України змушена була перебудувати систему охорони та оборони морських рубежів і посилити морську складову своєї діяльності.

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Речник додав, що минулого року зокрема розгорнуто Регіонального управління морської охорони, усі морські підрозділи — від Дунаю до Азова, тепер виведені під одне командування в рамках спільного задуму зі штабом ООС та ВМС ЗСУ України.

Слободян додав, що також відбувається збільшення кількості відділів спеціальних дій на воді, їх комплектування та навчання персоналу, реорганізація існуючих підрозділів тощо.

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Минулого тижня на урядовому рівні підтримано та реалізовано ініціативу Адміністрації Держприкордонслужби щодо створення ще одного загону морської охорони в м. Ізмаїл.

“Кораблі Морської охорони разом із корабельно-катерним складом ВМС ЗСУ в Азовському морі відпрацьовують комплекс заходів, які проводились за планом керівництва ООС та були спрямовані на контроль та забезпечення дотримання суднами всіх типів режиму закритого для плавання району. А насамкінець перейшли до патрулювання та відстеження обстановки в Маріупольському районі в рамках завдань національної безпеки”, — сказав помічник Голови Державної прикордонної служби України.

Він додав, що вже цього року кораблі Держприкордонслужби здійснили понад 30 виходів в море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ та понад 60 тактичних завдань.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про утворення бюджетної установи “Ізмаїльський загін морської охорони Державної прикордонної служби України”,