Інцидент на Азові потрапив до законопроекту Конгресу США щодо санкцій проти РФ

Законопроект був представлений 13 лютого сенаторами Гремом, Менендесом, Гарднером, Кардіном, Шахіном. Документ був переданий до Комітету з міжнародних відносин. Його офіційне скорочення - "Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля 2019 року".

Росії в законопроекті присвячено відразу два великі розділи: розділ 6 про санкції щодо РФ і розділ 7 про "інші питання, що стосуються РФ".

Запропоновані сенаторами санкції включають для початку обмежувальні заходи стосовно російських урядовців, олігархів і членів їх сімей, які "сприяють незаконній і корупційній діяльності від імені президента Російської Федерації Володимира Путіна" або отримують вигоди від цих дій.

Санкції щодо "угод з російським кіберсектором" припускають накладення обмежувальних заходів стосовно осіб, які беруть участь в угодах з особами в РФ, яке підтримують або сприяють кібердіяльності.

Закон про санкції також передбачає обмеження щодо угод, пов'язаних з інвестиціями в російські об'єкти експорту зрідженого газу, а так само заборона на операції, пов'язані з новим суверенним боргом РФ, і обмежувальні заходи стосовно фінансових інституцій Росії, які підтримують втручання у вибори.

Ціла секція законопроекту присвячена санкціям щодо дій Російської Федерації щодо України. Так, ці санкції включають всі заходи, передбачені законом "Про протистояння противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), з доповненням у вигляді:



санкцій щодо угод, пов'язаних з інвестиціями в енергетичні проекти, підтримувані російськими державними або напівдержавними організаціями за межами РФ.



Відповідно до цього пункту, президент США накладає "п'ять або більше" санкцій стосовно особи, якщо вважатиме, що вона інвестує в такий енергетичний проект, а також загальна вартість проекту перевищує 250 млн дол США.



санкції щодо підтримки розробки запасів сирої нафти в РФ. Президент накладає "п'ять або більше санкцій", якщо особа продає, орендує або надає РФ товари, послуги, технології, фінансування або підтримку вартості від 1 млн дол США, або які протягом 12-місячного періоду мають сукупну справедливу ринкову вартість 5 млн дол США або більше.



Окреслені раніше товари, послуги, технології, фінансування або підтримка, являють собою щось, що може посприяти здатності РФ розробляти ресурси сирої нафти або ж добувати сиру нафту в Росії.



санкції стосовно затриманих Росією 25 листопада минулого року 24-х військовополонених моряків.



"Не пізніше ніж через 90 днів після дати набрання чинності закону про захист американської безпеки від агресії Кремля від 2019 року, президент накладає санкції, описані в розділі 224 (b), можуть стосуватися не менш ніж 24 старших офіцерів Федеральної служби безпеки Росії", - йдеться в законопроекті.

Зазначається, що санкції, накладені відповідно до цього підрозділом, залишаються в силі до дати, поки державний секретар США не визначить і засвідчить відповідні комітети Конгресу про те, що український військово-морський екіпаж, затриманий збройними силами РФ, більше не перебувають під вартою.



санкції за порушення РФ свободи судноплавства.



"Не пізніше ніж через 90 днів після дати набрання чинності закону про захист американської безпеки від агресії Кремля від 2019 року, а потім через кожні 180 днів державний секретар визначає і засвідчує зазначені комітети, чи втрутився уряд РФ, включно зі збройними силами або береговою охороною РФ, в свободу плавання одного або декількох судів в Керченській протоці або в іншому місці способом, несумісним з міжнародним правом", - сказано в документі.

За умови, якщо Кремль все ж втрутиться в свободу судноплавства, всі суб'єкти, що працюють в секторі суднобудування РФ, піддадуться таким же обмеженням, що і суб'єкти, включені до списку санкцій Департаменту казначейства США.

Крім того, в законопроекті передбачається, що держсекретар повинен не пізніше ніж через 90 днів після дати набрання чинності закону представити відповідним комітетам Конгресу визначення того, чи відповідає Російська Федерація критеріям, визначальним держава, що спонсорують тероризм.

Сенатори також пропонують створити Національний центр для реагування на гібридні загрози з боку уряду Російської Федерації (Fusion), а також скласти докладний звіт Національної розвідки про особисте капіталі та майно президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як повідомляв УНН з посиланням на американські ЗМІ, оновлена версія законопроекту "Про захист американської безпеки від агресії Кремля" (DASKA) пом'якшує потенційні санкції проти російських держбанків.