Инцидент на Азове попал в законопроект Конгресса США относительно санкций против РФ

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 6248 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32923 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118472 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121599 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122216 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153940 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117306 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141255 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 72215 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 122720 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 28513 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 36296 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 59594 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 119568 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 153939 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 167222 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 178579 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 236510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 118470 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 85571 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101745 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105285 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104978 просмотра
Актуальное
Инцидент на Азове попал в законопроект Конгресса США относительно санкций против РФ

Инцидент на Азове попал в законопроект Конгресса США относительно санкций против РФ

Киев  •  УНН

 • 10253 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Конгрессе США опубликовали законопроект об укреплении Организации Североатлантического договора, борьбе с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на сайте Конгресса, передает УНН.

Законопроект был представлен 13 февраля сенаторами Грэмом, Менендесом, Гарднером, Кардином, Шахином. Документ был передан в Комитет по международным отношениям. Его официальное сокращение - "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года".

России в законопроекте посвящено сразу два больших раздела: раздел 6 о санкциях в отношении РФ и раздел 7 о "прочих вопросах, касающихся РФ".

Предложенные сенаторами санкции включают для начала ограничительные меры в отношении российских членов правительства, олигархов и членов их семей, которые "содействуют незаконной и коррупционной деятельности от имени президента Российской Федерации Владимира Путина" или получают выгоды от этих действий.

Санкции в отношении "сделок с российским киберсектором" предполагают наложение ограничительных мер в отношении лиц, участвующих в сделках с лицами в РФ, которое поддерживают или способствуют кибердеятельности.

Закон о санкциях также предполагает ограничения в отношении сделок, связанных с инвестициями в российские объекты экспорта сжиженного газа, а так же запрет на сделки, связанные с новым суверенным долгом РФ, и ограничительные меры в отношении финансовых институций России, которые поддерживают вмешательство в выборы.

Целая секция законопроекта посвящена санкциям в отношении действий Российской Федерации в отношении Украины. Так, эти санкции включают все меры, предусмотренные законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), с дополнением в виде:

  • санкций в отношении сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты, поддерживаемые российскими государственными или полугосударственными организациями за пределами РФ.

В соответствии с этим пунктом, президент США налагает "пять или более" санкций в отношении лица, если сочтет, что оно инвестирует в такой энергетический проект, а также общая стоимость проекта превышает 250 млн дол США.

  • санкции в отношении поддержки разработки запасов сырой нефти в РФ. Президент налагает "пять или более санкций", если лицо продает, арендует или предоставляет РФ товары, услуги, технологии, финансирование или поддержку стоимостю от 1 млн дол США, или которые в течение 12-месячного периода имеют совокупную справедливую рыночную стоимость 5 млн дол США или более.

Обозначенные ранее товары, услуги, технологии, финансирование или поддержка, представляют собой нечто, что может поспособствовать способности РФ разрабатывать ресурсы сырой нефти или же добывать сырую нефть в России.

  • санкции в отношении задержанных Россией 25 ноября прошлого года 24-х военнопленных моряков.

"Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2019 года, президент налагает санкции, описанные в разделе 224 (b), в отношении не менее чем 24 старших офицеров Федеральной службы безопасности России", - говорится в законопроекте.

Отмечается, что санкции, наложенные в соответствии с этим подразделом, остаются в силе до даты, пока государственный секретарь США не определит и удостоверит соответствующие комитеты Конгресса о том, что украинский военно-морской экипаж, задержанный вооруженными силами РФ, больше не находятся под стражей.

  • санкции за нарушение РФ свободы судоходства.

"Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2019 года, а затем через каждые 180 дней государственный секретарь определяет и удостоверяет указанные комитеты, вмешалось ли правительство РФ, включая вооруженные силы или береговую охрану РФ, в свободу плавания одного или нескольких судов в Керченском проливе или в другом месте способом, несовместимым с международным правом", - сказано в документе.

При условии, если Кремль все же вмешается в свободу судоходства, все субъекты, работающие в секторе судостроения РФ, подвергнутся таким же ограничениям, что и субъекты, включенные в санкционный список Департамента казначейства США.

Кроме того, в законопроекте предполагается, что госсекретарь должен не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу закона представить соответствующим комитетам Конгресса определение того, соответствует ли Российская Федерация критериям, определяющим государство, спонсирующее терроризм.

Сенаторы также предлагают создать Национальный центр для реагирования на гибридные угрозы со стороны правительства Российской Федерации (Fusion), а также составить подробный отчет Национальной разведки о личном капитале и имуществе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщал УНН со ссылкой на американские СМИ, обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) смягчает потенциальные санкции против российских госбанков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы