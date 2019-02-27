Инцидент на Азове попал в законопроект Конгресса США относительно санкций против РФ

Законопроект был представлен 13 февраля сенаторами Грэмом, Менендесом, Гарднером, Кардином, Шахином. Документ был передан в Комитет по международным отношениям. Его официальное сокращение - "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года".

России в законопроекте посвящено сразу два больших раздела: раздел 6 о санкциях в отношении РФ и раздел 7 о "прочих вопросах, касающихся РФ".

Предложенные сенаторами санкции включают для начала ограничительные меры в отношении российских членов правительства, олигархов и членов их семей, которые "содействуют незаконной и коррупционной деятельности от имени президента Российской Федерации Владимира Путина" или получают выгоды от этих действий.

Санкции в отношении "сделок с российским киберсектором" предполагают наложение ограничительных мер в отношении лиц, участвующих в сделках с лицами в РФ, которое поддерживают или способствуют кибердеятельности.

Закон о санкциях также предполагает ограничения в отношении сделок, связанных с инвестициями в российские объекты экспорта сжиженного газа, а так же запрет на сделки, связанные с новым суверенным долгом РФ, и ограничительные меры в отношении финансовых институций России, которые поддерживают вмешательство в выборы.

Целая секция законопроекта посвящена санкциям в отношении действий Российской Федерации в отношении Украины. Так, эти санкции включают все меры, предусмотренные законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), с дополнением в виде:



санкций в отношении сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты, поддерживаемые российскими государственными или полугосударственными организациями за пределами РФ.



В соответствии с этим пунктом, президент США налагает "пять или более" санкций в отношении лица, если сочтет, что оно инвестирует в такой энергетический проект, а также общая стоимость проекта превышает 250 млн дол США.



санкции в отношении поддержки разработки запасов сырой нефти в РФ. Президент налагает "пять или более санкций", если лицо продает, арендует или предоставляет РФ товары, услуги, технологии, финансирование или поддержку стоимостю от 1 млн дол США, или которые в течение 12-месячного периода имеют совокупную справедливую рыночную стоимость 5 млн дол США или более.



Обозначенные ранее товары, услуги, технологии, финансирование или поддержка, представляют собой нечто, что может поспособствовать способности РФ разрабатывать ресурсы сырой нефти или же добывать сырую нефть в России.



санкции в отношении задержанных Россией 25 ноября прошлого года 24-х военнопленных моряков.



"Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2019 года, президент налагает санкции, описанные в разделе 224 (b), в отношении не менее чем 24 старших офицеров Федеральной службы безопасности России", - говорится в законопроекте.

Отмечается, что санкции, наложенные в соответствии с этим подразделом, остаются в силе до даты, пока государственный секретарь США не определит и удостоверит соответствующие комитеты Конгресса о том, что украинский военно-морской экипаж, задержанный вооруженными силами РФ, больше не находятся под стражей.



санкции за нарушение РФ свободы судоходства.



"Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2019 года, а затем через каждые 180 дней государственный секретарь определяет и удостоверяет указанные комитеты, вмешалось ли правительство РФ, включая вооруженные силы или береговую охрану РФ, в свободу плавания одного или нескольких судов в Керченском проливе или в другом месте способом, несовместимым с международным правом", - сказано в документе.

При условии, если Кремль все же вмешается в свободу судоходства, все субъекты, работающие в секторе судостроения РФ, подвергнутся таким же ограничениям, что и субъекты, включенные в санкционный список Департамента казначейства США.

Кроме того, в законопроекте предполагается, что госсекретарь должен не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу закона представить соответствующим комитетам Конгресса определение того, соответствует ли Российская Федерация критериям, определяющим государство, спонсирующее терроризм.

Сенаторы также предлагают создать Национальный центр для реагирования на гибридные угрозы со стороны правительства Российской Федерации (Fusion), а также составить подробный отчет Национальной разведки о личном капитале и имуществе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщал УНН со ссылкой на американские СМИ, обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) смягчает потенциальные санкции против российских госбанков.