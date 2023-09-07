В рф призывают выйти из ЮНЕСКО, потому что оно "не хочет, чтобы россия развивала свои феноменальные туристические возможности"

Детали

Сначала, в своей заметке в Telegram, российский политик решил красноречиво возмутиться на ЮНЕСКО из-за включения исторического центра Одессы в перечень объектов культурного наследия, которое состоялось еще в январе, а также перспективы получения этих статусов зданий во Львове и Одессе. После чего, наконец, подошел к сути претензий.

"В понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО. Прошла информация, что там, среди прочего, радетели за наследие мира пожурят россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки... Им, конечно, не хотелось бы, чтобы россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем?", - написал толстой.

В июле госдума рф приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, разрешает сплошные рубки лесов с целью туристического освоения Байкала. В ЮНЕСКО заявили, что поправки ослабят стандарты допустимого воздействия на экосистему озера Байкал, и призвали отказаться от принятия закона. Отдельно ЮНЕСКО обозначила ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала, выполнение которых поможет избежать занесения озера в список объектов, находящихся под угрозой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На российских путешественников напали акулы - видео