У рф закликають вийти з ЮНЕСКО, бо воно "не хоче, щоб росія розвивала свої феноменальні туристичні можливості"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. віце-спікер держдуми рф петро толстой закликав розглянути питання про вихід росії з ЮНЕСКО у зв'язку з критикою організації щодо законопроєкту, який дозволяє суцільні рубки лісів навколо Байкалу. Він вважає, що все через те, що ЮНЕСКО не хоче, щоб росія розвивала "свої феноменальні туристичні можливості", передає УНН.
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Спочатку, у своєму дописі у Telegram, російський політик вирішив красномовно обуритись на ЮНЕСКО через включення історичного центру Одеси до переліку об'єктів культурної спадщини, яке відбулось ще в січні, а також перспективи отримання цих статусів будівель у Львові та Одесі. Після чого, врешті, підійшов до суті претензій.
"У понеділок у Саудівській Аравії розпочнеться чергова сесія ЮНЕСКО. Пройшла інформація, що там, серед іншого, дбайливці за спадщину світу посварять росію за туристичне освоєння Байкалу і Камчатки... Їм, звісно, не хотілося б, щоб росія розвивала свої феноменальні туристичні можливості. Навіщо?", - написав толстой.
У липні держдума рф ухвалила у першому читанні законопроєкт, який, зокрема, дозволяє суцільні рубки лісів з метою туристичного освоєння Байкалу. У ЮНЕСКО заявили, що поправки послаблять стандарти допустимого впливу на екосистему озера Байкал, і закликали відмовитися від ухвалення закону. Окремо ЮНЕСКО позначила низку вимог, спрямованих на збереження екосистеми Байкалу, виконання яких допоможе уникнути занесення озера до списку об'єктів, що перебувають під загрозою.
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