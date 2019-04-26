В РФ возбудили уголовное дело после отравления наркотиками в "Матросской тишине"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Москве завели уголовное дело о халатности, злоупотребления полномочиями и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская тишина" по материалам прокуратуры после проверки отравления трех заключенных. Об этом сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры города об осуществлении уголовного преследования следственным органом возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления неустановленными лицами СИЗО-1 РФ в Москве должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, халатности и незаконного сбыта неустановленными лицами наркотических средств в следственном изоляторе", - сообщила она.
Результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой города.
Как установила проверка прокуратуры, в действиях неустановленных лиц, которые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств заключенным СИЗО, а также должностных лиц изолятора, которые допустили незаконный оборот наркотиков, усматриваются признаки преступлений.
В ночь на 24 апреля в одной из камер СИЗО-1 были обнаружены трое обвиняемых, которые, вероятно, отравились неизвестным веществом, пишет издание. Двое из них были госпитализированы, третьего спасти не удалось.
Напомним, несовершеннолетний парень умер, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами в Харькове.