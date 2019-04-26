В РФ возбудили уголовное дело после отравления наркотиками в "Матросской тишине"

"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры города об осуществлении уголовного преследования следственным органом возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления неустановленными лицами СИЗО-1 РФ в Москве должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, халатности и незаконного сбыта неустановленными лицами наркотических средств в следственном изоляторе", - сообщила она.

Результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой города.

Как установила проверка прокуратуры, в действиях неустановленных лиц, которые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств заключенным СИЗО, а также должностных лиц изолятора, которые допустили незаконный оборот наркотиков, усматриваются признаки преступлений.

В ночь на 24 апреля в одной из камер СИЗО-1 были обнаружены трое обвиняемых, которые, вероятно, отравились неизвестным веществом, пишет издание. Двое из них были госпитализированы, третьего спасти не удалось.

Напомним, несовершеннолетний парень умер, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами в Харькове.