В РФ возбудили уголовное дело после отравления наркотиками в "Матросской тишине"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108192 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112167 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115670 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144583 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115590 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144995 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130376 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130397 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В РФ возбудили уголовное дело после отравления наркотиками в "Матросской тишине"

В РФ возбудили уголовное дело после отравления наркотиками в "Матросской тишине"

Киев  •  УНН

 • 8139 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Москве завели уголовное дело о халатности, злоупотребления полномочиями и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская тишина" по материалам прокуратуры после проверки отравления трех заключенных. Об этом сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры города об осуществлении уголовного преследования следственным органом возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления неустановленными лицами СИЗО-1 РФ в Москве должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, халатности и незаконного сбыта неустановленными лицами наркотических средств в следственном изоляторе", - сообщила она.

Результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой города.

Как установила проверка прокуратуры, в действиях неустановленных лиц, которые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств заключенным СИЗО, а также должностных лиц изолятора, которые допустили незаконный оборот наркотиков, усматриваются признаки преступлений.

В ночь на 24 апреля в одной из камер СИЗО-1 были обнаружены трое обвиняемых, которые, вероятно, отравились неизвестным веществом, пишет издание. Двое из них были госпитализированы, третьего спасти не удалось.

Напомним, несовершеннолетний парень умер, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами в Харькове.

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