У РФ відкрили кримінальну справу після отруєння наркотиками у "Матроській тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Москві відкрили кримінальну справу про халатність, зловживання повноваженнями і незаконний збут наркотиків у СІЗО "Матроська тиша" за матеріалами прокуратури після перевірки отруєння трьох ув'язнених. Про це повідомила керівник прес-служби московської прокуратури Людмила Нефьодова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"За результатами розгляду матеріалів прокуратури міста про здійснення кримінального переслідування слідчим органом порушено кримінальну справу за фактом зловживання невстановленими особами СІЗО-1 РФ в Москві посадовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, халатності й незаконного збуту невстановленими особами наркотичних засобів в слідчому ізоляторі", - повідомила вона.
Результати розслідування поставлені на контроль прокуратурою міста.
Як встановила перевірка прокуратури, в діях невстановлених осіб, які здійснювали незаконний збут наркотичних засобів ув'язненим СІЗО, а також посадових осіб ізолятора, які допустили незаконний оборот наркотиків, вбачаються ознаки злочинів.
У ніч на 24 квітня в одній з камер СІЗО-1 були виявлені троє обвинувачених, які, імовірно, отруїлися невідомою речовиною, пише видання. Двоє з них були госпіталізовані, третього врятувати не вдалося.
Нагадаємо, неповнолітній хлопець помер, ще одного у тяжкому стані доставили до лікарні з попереднім діагнозом отруєння невідомими наркотичними речовинами у Харкові.