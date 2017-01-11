В РФ сиротам вручили новогодние подарки с червями
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Проверку по фактам наличия червей в новогодних детских подарках для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей от губернатора Иркутской области проводит правительство региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"По словам одной из заявителей, она сфотографировала конфеты, отправила фотографию по электронной почте в Роспотребнадзор, а упаковку и товар выбросила. Сейчас по данным фактам проводится проверка. В кратчайшие сроки должны установить, действительно ли новогодние наборы оказались с некачественной продукцией, и есть ли в этом вина поставщика ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Отмечается, что накануне Нового года в управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступили жалобы от жителей региона на плохое качество шоколадных конфет в новогодних подарках, подаренных от губернатора области детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей. На снимках, предоставленных в качестве доказательств, в конфетах видно червей, а на шоколаде - белый налет. Расследование по данному факту начал местный Роспотребнадзор.
Сообщается, что всего, по данным правительства региона, в Роспотребнадзор поступило три жалобы на качество новогодних подарков.
Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что "поставщик вручил заявителям новые подарки".
Как сообщал УНН, в РФ предлагают запретить детское шампанское .