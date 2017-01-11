У РФ сиротам вручили новорічні подарунки з черв’яками

"За словами однієї із заявниць, вона сфотографувала цукерки, відправила фотографію електронною поштою у Росспоживнагляд, а упаковку і товар викинула. Зараз за даними фактами проводиться перевірка. У найкоротші терміни мають встановити, чи дійсно новорічні набори виявилися з неякісною продукцією, і чи є в цьому провина постачальника", - йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

Зазначається, що напередодні Нового року в управління Росспоживнагляду по Іркутській області надійшли скарги від жителів регіону на погану якість шоколадних цукерок у новорічних подарунках, презентованих від губернатора області дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей. На знімках, наданих в якості доказів, у цукерках видно черв'яків, а на шоколаді - білий наліт. Розслідування за даним фактом почав місцевий Росспоживнагляд.

Повідомляється, що всього, за даними уряду регіону, до Росспоживнагляду надійшло три скарги на якість новорічних подарунків.

Заступник голови уряду Іркутської області Валентина Воблікова повідомила, що "постачальник вручив заявникам нові подарунки".

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