В РФ рассказали о самоубийствах в СИЗО Симферополя

Так, в марте этого года в следственном изоляторе №1 г. Симферополя совершили самоубийство обвиняемые К. и Н. Врачи зафиксировали смерть заключенных от механической асфиксии.

А в апреле 2018 года в учреждении зафиксировали суицид обвиняемого Л. В этом случае врачи также зафиксировали смерть от механической асфиксии.

"Также в текущем месяце осужденный П. нанес себе телесные повреждения в виде резаной раны шеи. Сотрудниками СИЗО-1 немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи. В настоящее время осужденный П. находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также в учреждении провели проверки, чтобы выяснить обстоятельства совершения фактов суицида и членовредительства.

Напомним, в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них – крымские татары.