У РФ розповіли про самогубства у СІЗО Сімферополя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У СІЗО № 1 у анексованому Росією Сімферополі троє ув'язнених наклали на себе руки, ще один завдав собі тілесне ушкодження, однак наразі він перебуває у медичній установі. Про це повідомляє УФСВП Росії, передає УНН.
Так, у березні цього року у слідчому ізоляторі № 1 м. Сімферополя вчинили самогубство обвинувачувані К. і Н. Лікарі зафіксували смерть ув'язнених від механічної асфіксії.
А у квітні 2018 року в установі зафіксували суїцид обвинуваченого Л. У цьому випадку лікарі також зафіксували смерть від механічної асфіксії.
"Також в поточному місяці засуджений П. завдав собі тілесне ушкодження у вигляді різаної рани шиї. Співробітниками СІЗО-1 негайно була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала потерпілого в міську лікарню для надання кваліфікованої допомоги. У даний час засуджений П. знаходиться в медичній установі, його стан задовільний", – йдеться в повідомленні.
Також в установі провели перевірки, аби з'ясувати обставини вчинення фактів суїциду та членоушкодження.
Нагадаємо, у СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них — кримські татари.