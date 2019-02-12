В РФ прошли следственные действия в отношении пленного моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В России состоялись следственные действия в отношении военнопленного моряка Владимира Лисового. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"В пятницу, 8 февраля состоялись следственные действия в отношении военнопленного Владимира Лисового с участием адвокатов нашей команды Петром Анашкиным и Александром Лесовым", - написал Полозов.
Как сообщил адвокат, Владимир Лисовой озвучил следствию информацию, предусмотренную ст. 17 третьей Женевской конвенции, от дачи других показаний отказался. В ходе следственных действий адвокаты заявили ряд ходатайств, в том числе о приобщении резолюции ПАСЕ (в которой содержится требование к российским властям о незамедлительном освобождении захваченных военных моряков и обращении с ними в соответствии нормами женевских конвенций).
Также Полозов проинформировал, что пленного моряка недавно перевели в другую камеру.
"Там постоянный сквозняк - тянет с коридора. Из-за этого в камере холодно. Горячей воды в камере нет - греет воду кипятильником. Тюремное питание, по мнению Лисового, ухудшилось - есть только супы. Благодарен волонтерам за их передачи. Готовит еду из продуктов, которые они передают", - написал адвокат.
Как сообщал УНН ранее, четверо украинских моряков повторно заявили, что являются военнопленными.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.