У РФ пройшли слідчі дії щодо полоненого моряка

"У п'ятницю, 8 лютого відбулися слідчі дії щодо військовополоненого Володимира Лісового за участю адвокатів нашої команди Петра Анашкіна та Олександра Лісового", - написав Полозов.

Як повідомив адвокат, Володимир Лісовий озвучив слідству інформацію, передбачену ст. 17 третьої Женевської конвенції, від дачі інших свідчень відмовився. В ході слідчих дій адвокати заявили ряд клопотань, в тому числі про залучення резолюції ПАРЄ (в якій міститься вимога до російської влади про негайне звільнення захоплених військових моряків і поводження з ними відповідно з нормами женевських конвенцій).

Також Полозов поінформував, що полоненого моряка недавно перевели в іншу камеру.

"Там постійний протяг - тягне з коридору. Через це в камері холодно. Гарячої води в камері немає - гріє воду кип'ятильником. Тюремне харчування, на думку Лісового, погіршилося - є тільки супи. Вдячний волонтерам за їх передачі. Готує їжу з продуктів, які вони передають", - написав адвокат.

Як повідомляв УНН, четверо українських моряків повторно заявили, що є військовополоненими.



Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.