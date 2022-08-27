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В рф усиливается "скрытая мобилизация": дошли до московской и ленинградской областей - разведка

Киев • УНН

 • 134431 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Истощение мобилизационного потенциала основных «доноров» войны против Украины – бурятии, тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов, заставляет кремль активизироваться в так известных «центральных областях», передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

В рф усиливается "скрытая мобилизация": дошли до московской и ленинградской областей - разведка

Детали

Кураторами мобилизационных кампаний назначаются непосредственно руководители соответствующих регионов. В частности, Андрей Воробьев, губернатор московской области. Один из «верных штыков» путина занимает эту должность с 2012 года, заменив на ней нынешнего министра обороны рф сергея шойгу, отмечают в разведке.

Основа мобилизационных мероприятий – широкая рекламная кампания, которая включает в себя агитацию на основных телеканалах, радио, Интернете и печатных СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагается подписать контракты «добровольцев» сроком от 3-х до 12-ти месяцев. Основная мотивация – повышенное денежное довольствие. Кандидатам обещают зарплату в размере до 240 000 руб., которая перечисляется на специальную банковскую карту от военкомата. На время обучения и простоя – 30 000–45 000 руб.

Сам контракт подписывается после прохождения ряда обязательных процедур: психологических тестов, заполнения анкеты, а также прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). По словам «вербовщиков», ВВК производится условно. Фактически берут всех желающих, даже с категорией «В» в военном билете. То есть ограниченно пригодных, добавляют в ГУР.

Добавим

По данным разведки, основная часть желающих из москвы и московской области заключает контракты на базе воинской части 73621 (1 танковая армия) ВС рф – Одинцово, микрорайон Баковка, московская обл. После заключения контракта проводится подготовка контрактников от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3.

В дальнейшем новоиспеченных «контрактников» отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), находящийся в Сертолово ленинградской обл., для прохождения углубленной подготовки.

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Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 46,5 тыс. человек, 1939 танков и сотен единиц военной техники.

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