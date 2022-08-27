Не хочуть на війну в Україну: військові рф, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись - розвідка

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За даними розвідки, військовий контингент рф розміщений в Казахстані відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.

"Реально ж, військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Втім, командування рф не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо", - повідомили у ГУР.

Також рф практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України, додали у розвідці.

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Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 46,5 тис. осіб, 1939 танків та сотень одиниць військової техніки.