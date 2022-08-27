Не хотят на войну в Украину: военные рф, которые дислоцируются в Казахстане, отказываются возвращаться - разведка

Детали

По данным разведки, военный контингент россии размещенный в Казахстане отказывается покидать территорию страны и возвращаться к местам постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействован в войне с Украиной.

"Реально же, военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование рф не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти. Это около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.", - сообщили в ГУР.

Также россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины, добавили в разведке.

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Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 46,5 тыс. человек, 1939 танков и сотен единиц военной техники.