Не хотят на войну в Украину: военные рф, которые дислоцируются в Казахстане, отказываются возвращаться - разведка

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 1944 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 26115 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85530 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120852 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120126 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270277 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133688 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122256 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373531 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83957 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

В Белом доме заявили, что около 70 стран просят США о переговорах из-за новых пошлин Трампа

8 апреля, 17:56 • 9742 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10707 просмотра

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 9450 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 10623 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 23123 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270277 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294813 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373531 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349450 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396215 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78273 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112041 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131432 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170825 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80034 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Не хотят на войну в Украину: военные рф, которые дислоцируются в Казахстане, отказываются возвращаться - разведка

Киев • УНН

 • 563674 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Военный контингент россии размещенный в Казахстане отказывается покидать территорию страны и возвращаться к местам постоянной дислокации. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки, передает УНН.

Не хотят на войну в Украину: военные рф, которые дислоцируются в Казахстане, отказываются возвращаться - разведка

Детали

По данным разведки, военный контингент россии размещенный в Казахстане отказывается покидать территорию страны и возвращаться к местам постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействован в войне с Украиной.

"Реально же, военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование рф не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти. Это около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.", - сообщили в ГУР.

Также россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины, добавили в разведке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мысли возникают ногу себе прострелить": ГУР обнародовало перехваченный разговор рашиста

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 46,5 тыс. человек, 1939 танков и сотен единиц военной техники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26