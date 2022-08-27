Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 46,5 тис. окупантів та ще три ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 46,5 тис. осіб, 1939 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 46 500 (+250) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1939 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3),
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- артилерійських систем – 1045 (+5),
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- РСЗВ - 274 (+2),
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- засобів ППО - 148 (+0),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 202 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
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- крилатих ракет - 196 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3),
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- спеціальної техніки - 99 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що ЗСУ відбили наступ на кількох напрямках.