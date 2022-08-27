Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 46,5 тис. окупантів та ще три ворожих танки

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 46,5 тис. осіб, 1939 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.