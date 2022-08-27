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У рф посилюється "прихована мобілізація": дійшли до московської та ленінградської областей - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Виснаження мобілізаційного потенціалу основних «донорів» війни проти України – бурятії, туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує кремль активізуватись в так знаних «центральних областях», передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

У рф посилюється "прихована мобілізація": дійшли до московської та ленінградської областей - розвідка

Деталі

Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, андрій воробйов, губернатор московської області. Один з «вірних штиків» путіна обіймає цю посаду з 2012 року, замінивши на ній нинішнього міністра оборони рф сергія шойгу, відзначають у розвідці.

Основа мобілізаційних заходів – широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в Інтернеті та друкованих ЗМІ. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти «добровольців» на строк від 3-х до 12-ти місяців. Основна мотивація – підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 руб., яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000-45 000 руб.

Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зі слів «вербувальників», ВЛК проводиться умовно. Фактично беруть всіх охочих, навіть з категорією «В» у військовому квитку. Тобто, обмежено придатних, додають у ГУР.

Додамо

За даними розвідки, наразі основна частина охочих з москви та московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) ЗС рф – Одинцово, мікрорайон Баковка, московська обл. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

Надалі новоспечених «контрактників» відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово ленінградській обл., для проходження поглибленої підготовки.

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Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 46,5 тис. осіб, 1939 танків та сотень одиниць військової техніки.

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