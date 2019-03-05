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В РФ умер конструктор радиосистем для межпланетных станций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Умер советский и российский конструктор радиосистем для спутников и межпланетных станций Арнольд Селиванов. Об этом сообщила пресс-служба АО "Российские космические системы", передает УНН со ссылкой ТАСС.

По данным агентства, Селиванову было 83 года. Он внес значительный вклад в развитие космических исследований. При его участии были выполнены разработки, позволившие провести съемку обратной стороны Луны, получить первые снимки поверхности Луны и реализовать цветную съемку поверхности Марса с орбиты его искусственного спутника.

За свой долгий путь в науке он стал лауреатом Ленинской и Государственной премий, а также был награжден орденом Трудового Красного Знамени и другими ведомственными наградами.

Как уточнили в агентстве, прощание с Селивановым пройдет 7 марта, в четверг, в морге Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко.

Напомним, летом прошлого года умер авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев.

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