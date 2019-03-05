У РФ помер конструктор радіосистем для міжпланетних станцій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Помер радянський і російський конструктор радіосистем для супутників і міжпланетних станцій Арнольд Селіванов. Про це повідомила прес-служба АТ "Російські космічні системи", передає УНН з посиланням ТАСС.
За даними агентства, Селіванову було 83 роки. Він вніс значний вклад в розвиток космічних досліджень. За його участю були виконані розробки, що дозволили провести зйомку зворотної сторони Місяця, отримати перші знімки поверхні Місяця і реалізувати кольорову зйомку поверхні Марса з орбіти його штучного супутника.
За свій довгий шлях в науці він став лауреатом Ленінської і Державної премій, а також був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і іншими відомчими нагородами.
Як уточнили в агентстві, прощання з Селивановим пройде 7 березня, в четвер, в морзі Головного військового клінічного госпіталю ім. академіка М.М. Бурденко.
Нагадаємо, влітку минулого року помер авіаконструктор, розробник літаків Ан-124 "Руслан" і Ан-225 "Мрія" Віктор Толмачов.