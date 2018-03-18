В РФ началось голосование на президентских выборах

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Сибири и на Дальнем Востоке РФ началось голосование на выборах президента России. Первыми на участки для голосования прибывают жители Камчатского края и Чукотского автономного округа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.