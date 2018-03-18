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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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В РФ началось голосование на президентских выборах

В РФ началось голосование на президентских выборах

Киев  •  УНН

 • 12979 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Сибири и на Дальнем Востоке РФ началось голосование на выборах президента России. Первыми на участки для голосования прибывают жители Камчатского края и Чукотского автономного округа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента России. Среди них самовыдвиженец — действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и глава “Партии Роста” Борис Титов, кандидат от “Гражданской инициативы” Ксения Собчак, кандидат от “Коммунистов России” Максим Сурайкин, кандидат от “Русского общенародного союза” Сергей Бабурин и лидер “Яблока” Григорий Явлинский.

Следует отметить, что это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.

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По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком РФ зарегистрировал 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за её пределами — 1 млн 889 тыс. 359. На выборах 2012 года были зарегистрированы 109 млн 860 тыс. 331 избирателей.

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Избирательные участки открылись в 03:00 по киевскому времени сразу в восьми регионах Сибири — Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также республиках Хакасия, Тува и Алтай. Общая численность избирателей, среди которых — аграрии, шахтеры, металлурги, ученые и студенты — превышает 9,6 млн человек, сообщили ТАСС в региональных избирательных комиссиях в воскресенье.

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Как передает Радио Свобода, в центральной части России, на Северном Кавказе и северо-западе страны участки откроются в 8:00 утра по московскому времени (7:00 утра по киевскому времени). В последние начнут голосовать жители Калининградской области, самого западного региона России, участки здесь закроются в 21 часов московского времени, после чего станут известны первые результаты голосования на всей территории страны.

Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

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