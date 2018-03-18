У РФ почалося голосування на президентських виборах

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Сибіру і на Далекому Сході РФ почалося голосування на виборах президента Росії. Першими на дільниці для голосування прибувають жителі Камчатського краю і Чукотського автономного округу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.