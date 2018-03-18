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У РФ почалося голосування на президентських виборах

У РФ почалося голосування на президентських виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Сибіру і на Далекому Сході РФ почалося голосування на виборах президента Росії. Першими на дільниці для голосування прибувають жителі Камчатського краю і Чукотського автономного округу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС. 

У виборчому бюлетені 8 кандидатів, що претендують на пост президента Росії. Серед них самовисуванець — чинний президент Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, бізнес-омбудсмен і голова “Партії Роста” Борис Титов, кандидат від “Громадянської ініціативи” Ксенія Собчак, кандидат від “Комуністів Росії” Максим Сурайкін, кандидат від “Російського загальнонародного союзу” Сергій Бабурін і лідер “Яблука” Григорій Явлінський.

Слід зазначити, що це максимальна кількість кандидатів з 2000 року, коли за пост президента боролися сім осіб.

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За даними на 1 січня 2018 року, Центрвиборчком РФ зареєстрував 110 млн 858 тис. 228 виборців, у тому числі в Росії 108 млн 968 тис. 869 осіб, а за її межами — 1 млн 889 тис. 359. На виборах 2012 року були зареєстровані 109 млн 860 тис. 331 виборців.

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Виборчі дільниці відкрилися о 03:00 за київським часом відразу у восьми регіонах Сибіру — Новосибірської, Кемеровської, Томської областях, Алтайському і Красноярському краях, а також республіках Хакасія, Тува і Алтай. Загальна чисельність виборців, серед яких — аграрії, шахтарі, металурги, вчені та студенти — перевищує 9,6 млн осіб, повідомили ТАРС в регіональних виборчих комісіях в неділю.

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Як передає Радіо Свобода, в центральній частині Росії, на Північному Кавказі і північно-заході країни дільниці відкриються о 8 годині ранку за московським часом (7 година ранку за київським часом). Останніми почнуть голосувати жителі Калінінградської області, самого західного регіону Росії, ділянки тут закриються о 21 годині московського часу, після чого стануть відомі перші результати голосування на всій території країни.

Нагадаємо, у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.

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