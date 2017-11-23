В РФ планируют блокировать звонки "телефонных террористов"

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2727 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3344 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82768 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88926 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120331 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115686 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145799 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107417 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В РФ планируют блокировать звонки "телефонных террористов"

В РФ планируют блокировать звонки "телефонных террористов"

Киев  •  УНН

 • 13798 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В России планируют разрешить блокировать звонки "телефонных террористов" по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора. Соответствующую поправку в законопроекте во втором чтении поддержала госдума РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Как отмител спикер госдумы РФ Вячеслав Володин, смысл этой поправки состоит в том, что в случае телефонного терроризма "правоохранительные органы смогут оперативно принимать решения и обращаться к оператору сотовой связи, чтобы вводилась блокировка этого звонка".

Поправка вносится в ранее принятый законопроект, согласно которому операторы связи обязаны передавать в неизменном виде номер абонента-инициатора отправки sms-сообщения. Законопроект также предусматривает прекращение оказания услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или по предписанию Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения преступлений с использованием сетей и средств связи.

Принятию вышеуказанного законопроекта предшествовала волна телефонного терроризма, которая началась в РФ 11 сентября 2017 года. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона - только в Москве. Ни в одном из случаев угроза взрывов не подтвердилась.

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