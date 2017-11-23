В РФ планируют блокировать звонки "телефонных террористов"

Как отмител спикер госдумы РФ Вячеслав Володин, смысл этой поправки состоит в том, что в случае телефонного терроризма "правоохранительные органы смогут оперативно принимать решения и обращаться к оператору сотовой связи, чтобы вводилась блокировка этого звонка".

Поправка вносится в ранее принятый законопроект, согласно которому операторы связи обязаны передавать в неизменном виде номер абонента-инициатора отправки sms-сообщения. Законопроект также предусматривает прекращение оказания услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или по предписанию Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения преступлений с использованием сетей и средств связи.

Принятию вышеуказанного законопроекта предшествовала волна телефонного терроризма, которая началась в РФ 11 сентября 2017 года. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона - только в Москве. Ни в одном из случаев угроза взрывов не подтвердилась.