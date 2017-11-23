У РФ планують блокувати дзвінки "телефонних терористів"

Як зазначив спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін, сенс цієї правки полягає в тому, що у разі телефонного тероризму "правоохоронні органи зможуть оперативно приймати рішення і звертатися до оператора стільникового зв'язку, щоб вводилося блокування цього дзвінка".

Поправка вноситься у раніше прийнятий законопроект, згідно з яким оператори зв’язку зобов’язані передавати у незмінному вигляді номер абонента-ініціатора відправки sms-повідомлення. Законопроект також передбачає припинення надання послуг зв’язку при надходженні відповідного запиту від органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, або за приписом Роскомнагляду при виникненні необхідності запобігання злочинів з використанням мереж і засобів зв’язку.

Прийняттю вищевказаного законопроекту передувала хвиля телефонного тероризму, яка розпочалася в РФ 11 вересня 2017 року. За два місяці з початку масових дзвінків про нібито закладені бомби у 186 містах країни було евакуйовано понад 2,3 мільйона осіб, з них більше чверті мільйона - тільки у Москві. У жодному випадку загроза вибухів не підтвердилася.