В РФ подросток наехал на пешеходов, есть жертвы

Сообщается, что подросток в трезвом состоянии на автомобиле "ВАЗ-2106" около 3:20 ночи протаранил трех пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правой обочине.

В результате женщина 1972 года рождения скончалась на месте до приезда медиков. Еще двое пешеходов получили серьезные травмы.

Как сообщал УНН, во Франции авто влетело в толпу людей, есть травмированные.