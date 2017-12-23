В РФ подросток наехал на пешеходов, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В ночь на 23 декабря в Свердловской области 17-летний водитель без прав сбил трех пешеходов. Один из них погиб. Об этом сообщает российское агентство Ura.ru, передает УНН.
Сообщается, что подросток в трезвом состоянии на автомобиле "ВАЗ-2106" около 3:20 ночи протаранил трех пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правой обочине.
В результате женщина 1972 года рождения скончалась на месте до приезда медиков. Еще двое пешеходов получили серьезные травмы.
Как сообщал УНН, во Франции авто влетело в толпу людей, есть травмированные.