У РФ підліток наїхав на пішоходів, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В ніч на 23 грудня у Свердловській області 17-річний водій без прав збив трьох пішоходів. Один з них загинув. Про це повідомляє російська агенція Ura.ru, передає УНН.
Повідомляється, що підліток в тверезому стані на автомобілі “ВАЗ-2106” близько 3:20 ночі протаранив трьох пішоходів, які рухалися в попутному напрямку по правому узбіччі.
В результаті жінка 1972 року народження померла на місці до приїзду медиків. Ще двоє пішоходів отримали серйозні травми.
Як повідомляв УНН, у Франції авто влетіло у натовп людей, є травмовані.