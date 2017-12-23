В РФ озвучили условие для возвращения в СЦКК

"Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией на Донбассе", — сказал Клинцевич.

По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками.

"В Европе понимают, что без России как одного из гарантов минского процесса мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно", — убеждён он.

Напомним, МИД Польши призвало РФ немедленно вернуть своих представителей в состав СЦКК.