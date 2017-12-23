У РФ озвучили умову для повернення в СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Росія може повернутися до Спільного центр контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), якщо він стане дієздатним органом, заявив РІА Новини перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, передає УНН.
"Думаю, що варіанти повернення російських офіцерів до СЦКК цілком можуть бути реалізовані. Зрозуміло, за однієї умови. Йдеться про перетворення цього центру в реальному діючий інструмент контролю за ситуацією на Донбасі", - сказав Клінцевіч.
За його словами, російські офіцери повинні там не просто значитися, а визначати роботу цього центру поряд з усіма іншими його учасниками.
"В Європі розуміють, що без Росії як одного з гарантів мінського процесу мирного врегулювання внутрішньоукраїнської кризи в принципі неможливо", - переконаний він.
Нагадаємо, МЗС Польщі закликав РФ негайно повернути своїх представників до складу СЦКК.