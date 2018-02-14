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В РФ неполадки Ан-148 обнаружили у лайнеров SSJ 100

В РФ неполадки Ан-148 обнаружили у лайнеров SSJ 100

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Неполадки, которые считают вероятной причиной катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, обнаружили и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Росавиации, которую разослали руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам, передает УНН.

Сообщают, что неполадки самолета Ан-148, названные вероятной причиной катастрофы, которая унесла жизни 71 человека, все чаще наблюдаются и у флагмана российского авиапрома Sukhoi Superjet 100.

За неделю до катастрофы на проблемы с расхождением показаний скорости жаловались пилоты “Аэрофлота”.

В телеграмме Росавиации говорится, что похожие проблемы нашли у самолетов SSJ 100 Аэрофлота 4-5 февраля в Москве. За два дня сильных снегопадов на этих лайнерах выявили семь таких неполадок, а с 2011 года — 14.

Однако Росавиация не спешит применять меры к самолетам, считая корнем проблем плохую работу аэропортов.

Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались в аэродром вылета.

При этом, у Росавиации нет претензий к самолету Sukhoi Superjet 100, но в то же время ведомство требует обратить внимание на низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов.

Напомним, самолет Ан-148 рейсом “Москва — Орск” разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта “Домодедово”. Погибли все, кто находился на борту, — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщал УНН, по данным МАК, крушение лайнера могло произойти из-за неверных данных о скорости полета, вызванных обледенением приемников полного давления.

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