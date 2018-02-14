У РФ неполадки Ан-148 виявили у лайнерів SSJ 100

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Неполадки, які вважають ймовірною причиною катастрофи літака Ан-148 в Підмосков'ї, виявили і у лайнерів Sukhoi Superjet 100. Про це пише газета "Комерсант" з посиланням на телеграму Росавіації, яку розіслали керівництву авіакомпаній, операторам аеродромів та територіальним органам, передає УНН.