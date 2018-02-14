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У РФ неполадки Ан-148 виявили у лайнерів SSJ 100

У РФ неполадки Ан-148 виявили у лайнерів SSJ 100

Київ • УНН

 • 10539 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Неполадки, які вважають ймовірною причиною катастрофи літака Ан-148 в Підмосков'ї, виявили і у лайнерів Sukhoi Superjet 100. Про це пише газета "Комерсант" з посиланням на телеграму Росавіації, яку розіслали керівництву авіакомпаній, операторам аеродромів та територіальним органам, передає УНН.

Повідомляють, що неполадки літака Ан-148, названі імовірною причиною катастрофи, яка забрала життя 71 людини, все частіше спостерігаються і у флагмана російського авіапрому Sukhoi Superjet 100.

За тиждень до катастрофи на проблеми з розбіжністю показань швидкості скаржилися пілоти "Аерофлоту".

У телеграмі Росавіації йдеться, що схожі проблеми знайшли у літаків SSJ 100 Аерофлоту 4-5 лютого в Москві. За два дні сильних снігопадів на цих лайнерах виявили сім таких неполадок, а з 2011 року - 14.

Однак Росавіація не поспішає вживати заходів до літаків, вважаючи коренем проблем погану роботу аеропортів.

Екіпажі відзначали розбіжність свідчень швидкості у командира повітряного судна та другого пілота. Інциденти відбувалися при розбігу для зльоту або на початковому етапі набору висоти. У всіх випадках екіпажі припиняли зліт або поверталися в аеродром вильоту.

При цьому, у Росавіації немає претензій до літака Sukhoi Superjet 100, але в той же час відомство вимагає звернути увагу на низьку якість підготовки льотного поля до прийому і випуску літаків.

Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом "Москва - Орськ" розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Загинули всі, хто знаходився на борту, - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Як повідомляв УНН, за даними МАК, катастрофа лайнера могло статися через невірних даних про швидкість польоту, викликаних обмерзанням приймачів повного тиску.

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