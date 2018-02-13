В РФ не утвердили перечисление взноса на финансирование ПАСЕ

"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 год в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили... нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание", - сказал он.

Напомним, в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказали, что РФ недоплатила в бюджет Совета Европы 22 миллиона 300 тыс. евро.