В РФ не утвердили перечисление взноса на финансирование ПАСЕ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87908 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100301 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100714 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113798 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102475 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105440 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112353 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117187 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122990 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134642 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В РФ не утвердили перечисление взноса на финансирование ПАСЕ

В РФ не утвердили перечисление взноса на финансирование ПАСЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Совет Думы не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018 год. Об этом журналистам во вторник заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает УНН со ссылкой на ТАСС

"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 год в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили... нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание", - сказал он.

Напомним, в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказали, что РФ недоплатила в бюджет Совета Европы 22 миллиона 300 тыс. евро.

 

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